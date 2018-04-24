Маймаксанские ледовые переправы закрылись в Архангельске

Архангельск, 24 апреля. Комиссия приняла решение о закрытии Маймаксанских ледовых переправ в Архангельске.

Как передает «Регион 29», переправы «Маймаксанский лесной порт — 14 лесозавод», «Лесозавод 22 — лесозавод 23» и «Лесозавод 24 — лесозавод 26» закрыты по решению специальной комиссии.

Так, глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле подчеркнул, что с 24 апреля сообщение между МЛП и 14 лесозаводом, между лесозаводами 22 и 23 будет организовано на буксирах. В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры подчеркнули: