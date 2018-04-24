Меню
Общество
Маймаксанские ледовые переправы закрылись в Архангельске
Общество
Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Маймаксанские ледовые переправы закрылись в Архангельске

    33

    Маймаксанские ледовые переправы закрылись в Архангельске

    Архангельск, 24 апреля. Комиссия приняла решение о закрытии Маймаксанских ледовых переправ в Архангельске.

    Как передает «Регион 29», переправы «Маймаксанский лесной порт — 14 лесозавод», «Лесозавод 22 — лесозавод 23» и «Лесозавод 24 — лесозавод 26» закрыты по решению специальной комиссии.

    Так, глава администрации Маймаксанского округа Андрей Хиле подчеркнул, что с 24 апреля сообщение между МЛП и 14 лесозаводом, между лесозаводами 22 и 23 будет организовано на буксирах. В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры подчеркнули:

    «Сейчас для прохождения буксира по маршруту лесозавод 22  — лесозавод 23 необходима ледокольная обработка канала. Сегодня вечером ледокол пройдёт, и буксир будет доставлять жителей лесозавода 23».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной в Москве

    15:47   24 Апреля 2018
    86
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    2635
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    382
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2884