Бессмертный экипаж Северных конвоев пройдет по Архангельску 9 мая



Архангельск, 24 апреля. Шествие Бессмертного экипажа Северных конвоев пройдет в Архангельске 9 мая. Формирование колонны назначено на 12:00 на проспекте Троицкий.

Шествие колонны Бессмертного экипажа Северных конвоев пройдет в Архангельске в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Формирование колонны будет происходить с 12:00 до 13:00 на проспекте Троицкий.

Как сообщает ИА Rusnord, во главе колонны пронесут 14-метровый флаг с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск!». К колонне экипажа могут присоединиться те, чьи родственники были участниками Арктического конвоя и кому дорога память о вкладе Архангельска в Победу.

Подобная акция пройдет в Архангельске уже второй раз. Впервые шествие Бессмертного экипажа состоялось в 2017 году. Тогда по улицам Архангельска пронесли 100 портретов участников Северного конвоя из стран антигитлеровской коалиции.

В годы войны в северных морях погибли 120 союзных кораблей из СССР, Англии и США. Отдать честь погибшим родственникам собираются не только жители Архангельска, но и союзных стран. Клуб «Русский конвой» в Великобритании обратился к организаторам шествия с просьбой пронести портреты их отцов и дедов в составе Бессмертного экипажа.

