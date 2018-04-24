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Бессмертный экипаж Северных конвоев пройдет по Архангельску 9 мая
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    Бессмертный экипаж Северных конвоев пройдет по Архангельску 9 мая

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    Бессмертный экипаж Северных конвоев пройдет по Архангельску 9 мая
    Архангельск, 24 апреля. Шествие Бессмертного экипажа Северных конвоев пройдет в Архангельске 9 мая. Формирование колонны назначено на 12:00 на проспекте Троицкий.

    Шествие колонны Бессмертного экипажа Северных конвоев пройдет в Архангельске в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Формирование колонны будет происходить с 12:00 до 13:00 на проспекте Троицкий.

    Как сообщает ИА Rusnord, во главе колонны пронесут 14-метровый флаг с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск!». К колонне экипажа могут присоединиться те, чьи родственники были участниками Арктического конвоя и кому дорога память о вкладе Архангельска в Победу.

    Подобная акция пройдет в Архангельске уже второй раз. Впервые шествие Бессмертного экипажа состоялось в 2017 году. Тогда по улицам Архангельска пронесли 100 портретов участников Северного конвоя из стран антигитлеровской коалиции.

    В годы войны в северных морях погибли 120 союзных кораблей из СССР, Англии и США. Отдать честь погибшим родственникам собираются не только жители Архангельска, но и союзных стран. Клуб  «Русский конвой» в Великобритании обратился к организаторам шествия с просьбой пронести портреты их отцов и дедов в составе Бессмертного экипажа. 
     

    Автор: Софья Куликова
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