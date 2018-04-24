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Водоросли Белого моря заменят россиянам сахар
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    Водоросли Белого моря заменят россиянам сахар

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    Водоросли Белого моря заменят россиянам сахар
    Архангельск, 24 апреля. Опытный водорослевый комбинат Архангельска выпустил столовый заменитель сахара из беломорской ламинарии. Маннит в составе подсластителя не так сильно повышает уровень глюкозы в крови и гипоаллергенен.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области, производство столового подсластителя началось весной на опытном комбинате Архангельска. В состав вещества входят маннит, который добывают из водорослей Белого моря, и глюкоза. Преимущества нового сахарозаменителя заключается в том, что для его усвоения не требуется выделения организмом инсулина. Также вещество не входит в список аллергенов.

    «Сейчас на рынке востребованы сахарозаменители для тех людей, кто страдает диабетом или в целом следит за своим здоровьем», — сообщил директор опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков.

    Столовый подсластитель на вид мало чем отличается от сахара: белый кристаллический порошок, без запаха и со сладким вкусом. Маннит уже использовался в качестве сахарозаменителя в начале 90-х годов, когда на фабрике «Красный октябрь» возникли проблемы с поставкой сахара. 

    Сахарозаменитель будет продаваться в пакетах массой 10 грамм, по 20 пакетов в пачке. Один пакет сахарозаменителя соответствует одной чайной ложке сахара.
     

    Автор: Софья Куликова
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