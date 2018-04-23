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Клуб «Армида» стал чемпионом Архангельска по мини-футболу
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    Клуб «Армида» стал чемпионом Архангельска по мини-футболу

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    Клуб «Армида» стал чемпионом Архангельска по мини-футболу

    Архангельск, 23 апреля. Клуб «Армида» завоевал Кубок Архангельска по мини-футболу. В финальном матче «Армида» вырвала победу у «Севдорстроя», переиграв соперника в серии пенальти.

    Финальный матч состоялся 20 апреля в Центре развития спорта «Норд Арена». Для клуба «Армида» он стал возможностью пополнить коллекцию трофеев. Команда уже завоевала титул чемпиона области, стала обладателем Суперкубка Архангельска и вот уже в третий раз в своей истории завоевала Кубок Архангельска по мини-футболу. Для «Севдорстроя» этот Кубок мог стать первой серьезной наградой, однако, несмотря на упорную борьбу, дорожникам повезло чуть меньше.

    К финальному свистку счет оказался 5:5, победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти. Игроки «Армиды» реализовали все четыре попытки забить, а «Севдорстрой» — только три. Лучшим игроком матча признан вратарь «Севдорстроя» Андрей Фокин.

    Автор: Софья Куликова
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