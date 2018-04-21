Пьяные хулиганы устроили гонки на иномарке и сбили молодого парня в Архангельске

Архангельск, 21 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пьяных автолюбителей произошло накануне у торгового центра «Сафари» в Архангельске: хулиганы на иномарке сбили парня.

Инцидент произошел в пятницу, 20 апреля, около 22:00 часов вечера у торгового центра «Сафари»: пьяный водитель на иномарке с друзьями, пытаясь скрыться от охранников, сбили молодого человека. Пострадавший получил травму ноги.

Установлено, что пьяных пассажиров машины вывели из торгового центра охранники, после чего они попытались скрыться. В настоящее время причастные к инциденту задержаны, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.