Около 37 миллионов рублей выделят на ремонт дорог в Северодвинске

Северодвинск, 21 апреля. Около 37 миллионов рублей направят на ремонт автомобильных дорог в Северодвинске.

Как передают «Невские Новости», ремонт дорог по 47 адресам планируют провести в текущем году. Из городского бюджета выделили 250 тысяч рублей, из регионального — остальную часть денежных средств. В общей сложности, выделили около 37 миллионов рублей.

Дороги были определены из учета заявлений от граждан, представителей власти, ЖКХ и ТИС. Планируется, что аукцион по контрактам пройдет 10 мая. Ремонт 59 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обойдется в 29 миллионов рублей.

Напомним, власти Архангельска подтвердили закрытие пешеходной ледовой переправы Экономика — Реушеньга.