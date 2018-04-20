Два человека погибли при пожаре в в Онежском районе Поморья

Архангельск, 20 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в в Онежском районе Архангельской области: два человека погибли при пожаре в доме.

Как передает информационное агентство «Архангельские известия», пожар произошел в доме в поселке Кодино, который расположен в Онежском районе Архангельской области. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя около часа ночи.

Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место пожара и обнаружили в задымленной комнате тела двоих мужчин. В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.