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Два человека погибли при пожаре в в Онежском районе Поморья
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    Два человека погибли при пожаре в в Онежском районе Поморья

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    Два человека погибли при пожаре в в Онежском районе Поморья

    Архангельск, 20 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в в Онежском районе Архангельской области: два человека погибли при пожаре в доме.

    Как передает информационное агентство «Архангельские известия», пожар произошел в доме в поселке Кодино, который расположен в Онежском районе Архангельской области. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя около часа ночи.

    Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место пожара и обнаружили в задымленной комнате тела двоих мужчин. В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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