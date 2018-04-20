Ледовые переправы готовят к закрытию в Архангельске
Архангельск, 20 апреля. Власти Архангельска подтвердили закрытие пешеходной ледовой переправы Экономика — Реушеньга.
Как передает информационное агентство «Архангельские известия», глава Маймаксанского округа областного центра Андрей Хиле заявил о закрытии с сегодняшнего дня переправы Экономика — Реушеньга. На следующей неделе будет обсужден вопрос о закрытии других четырех ледовых переправ. Андрей Хиле подчеркнул:
«Сначала прекратится работа переправы Экономия — посёлок 29-го лесозавода, затем закроется переправа, связывающая посёлки 24-го и 26-го лесозаводов, а потом та, что проложена между 22-м и 23-м лесозаводами. Переправа между 14-м лесозаводом и Маймаксанским лесным портом будет закрыта в последнюю очередь».