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Ледовые переправы готовят к закрытию в Архангельске
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    Ледовые переправы готовят к закрытию в Архангельске

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    Ледовые переправы готовят к закрытию в Архангельске

    Архангельск, 20 апреля. Власти Архангельска подтвердили закрытие пешеходной ледовой переправы Экономика — Реушеньга.

    Как передает информационное агентство «Архангельские известия», глава Маймаксанского округа областного центра Андрей Хиле заявил о закрытии с сегодняшнего дня переправы Экономика — Реушеньга. На следующей неделе будет обсужден вопрос о закрытии других четырех ледовых переправ. Андрей Хиле подчеркнул:

    «Сначала прекратится работа переправы Экономия — посёлок 29-го лесозавода, затем закроется переправа, связывающая посёлки 24-го и 26-го лесозаводов, а потом та, что проложена между 22-м и 23-м лесозаводами. Переправа между 14-м лесозаводом и Маймаксанским лесным портом будет закрыта в последнюю очередь».

    Автор: Алексей Громов
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