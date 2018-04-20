Ледовые переправы готовят к закрытию в Архангельске

Архангельск, 20 апреля. Власти Архангельска подтвердили закрытие пешеходной ледовой переправы Экономика — Реушеньга.

Как передает информационное агентство «Архангельские известия», глава Маймаксанского округа областного центра Андрей Хиле заявил о закрытии с сегодняшнего дня переправы Экономика — Реушеньга. На следующей неделе будет обсужден вопрос о закрытии других четырех ледовых переправ. Андрей Хиле подчеркнул: