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Новую систему переработки отходов планируют запустить в Архангельской области
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    Новую систему переработки отходов планируют запустить в Архангельской области

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    Новую систему переработки отходов планируют запустить в Архангельской области

    Архангельск, 20 апреля. Глава Архангельской области обсудил с представителем регионального оператора по обращению с отходами новую систему переработки.

    Как передает «Регион 29», новую систему обращения с отходами планируют запустить в Архангельской области. Глава региона встретился с представителем компании «Экоцентр», входящей в состав ГК «Чистый город» ,которая победили в рамках торгов на регионального оператора по обращению с отходами.

    «...уже в мае 2018 года мы собираемся объехать всю область, проинвентаризировать все места сбора и накопления отходов и занести их в электронную модель», — рассказала генеральный директор ГК «Чистый город» Полина Вергун.

    Главная задача компании заключается в приостановке образования несанкционированных мусорных свалок.

    «Это будет чёткий контроль движения отходов, то есть абсолютно все отходы будут помещаться только на законные объекты, чем сегодня ни один субъект РФ похвастаться пока не может, ведь большинство отходов сейчас свозится на несанкционированные свалки», — подчеркнула Полина Вергун.

    Около двух с половиной миллиардов рублей необходимо для запуска новой системы обращения с отходами. В свою очередь, инвестиции в течение десяти лет должны составить около девяти миллиардов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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