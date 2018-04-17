Более 140 миллионов рублей выделили на ремонт Ленинградского проспекта в Архангельске

Архангельск, 17 апреля. Работы по реконструкции Ленинградского проспекта стартовали в Архангельске.

Как передает «Регион 29», подрядчиком, осуществляющим реконструкцию Ленинградского проспекта, выступило ООО «Севзапдорстрой». На ремонт из городского бюджета выделили около 140 миллионов рублей.

Планируется, что реконструкцию выполнят за два года, в течение этого времени трассу расширят до четырёх полос, а в некоторых местах магистрали — до шести. Заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Антон Верещагин сообщил:

«С сегодняшнего начинается прокладка трубопровода от Ильинской в сторону округа Варавино-Фактория. За две недели планируется проложить примерно 300 метров. Для этого на 100-метровом отрезке трассы спилены и выкорчеваны все тополя».

Власти города подчеркивают, что после окончания реконструкции на месте спиленных деревьев высадят новые.