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Серьезный пожар произошел в ТЦ «Фокус» в Архангельске
Общество
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    Серьезный пожар произошел в ТЦ «Фокус» в Архангельске

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    Серьезный пожар произошел в ТЦ «Фокус» в Архангельске

    Архангельск, 17 апреля. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Архангельске сегодня: загорелся торговый центр «Фокус».

    Пожар произошел во вторник, 17 апреля, в торговом центре «Фокус», расположенном на улице Вологодская, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного ГУ МЧС.

    К настоящему моменту сотрудники пожарной службы в составе 30 человек личного состава и двух единиц техники полностью ликвидировали возгорание, которому был присвоен второй уровень сложности.

    Специалисты продолжают работы на месте ЧП, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Известно, что пострадавших при пожаре нет.

    Автор: Алексей Громов
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