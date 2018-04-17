Серьезный пожар произошел в ТЦ «Фокус» в Архангельске

Архангельск, 17 апреля. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Архангельске сегодня: загорелся торговый центр «Фокус».

Пожар произошел во вторник, 17 апреля, в торговом центре «Фокус», расположенном на улице Вологодская, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного ГУ МЧС.

К настоящему моменту сотрудники пожарной службы в составе 30 человек личного состава и двух единиц техники полностью ликвидировали возгорание, которому был присвоен второй уровень сложности.

Специалисты продолжают работы на месте ЧП, они устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Известно, что пострадавших при пожаре нет.