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Проблемы и перспективы развития бизнеса в Арктической зоне обсудили в Архангельске
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    Проблемы и перспективы развития бизнеса в Арктической зоне обсудили в Архангельске

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    Проблемы и перспективы развития бизнеса в Арктической зоне обсудили в Архангельске

    Архангельск, 16 апреля. Заседание экспертного совета по развитию отдалённых территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока и  Арктической зоны прошло в Архангельске.

    Как передает «Регион 29», эксперты обсудили перспективы развития Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны для развития бизнеса и увеличения инвестиционной привлекательности в районах. Ректор САФУ Елена Кудряшова на открытии заседания отметила:

    «Наши специалисты провели исследование и разработали ряд мер по привлечению молодых специалистов в районы Крайнего Севера. Особое внимание при этом они уделяли развитию транспортной и социальной инфраструктур».

    На заседании присутствовали депутаты Государственной Думы РФ, представители администрации области и города, торгово-промышленной палаты РФ, бизнесмены и предприниматели.

    «…мы самый близкий к фдеральному центру Арктический регион и при это не являемся «углеводородными» — у нас нет ни нефти ни газа, и именно поэтому у нас есть потенциал для повышения инвестиционной привлекательности»,  — отметил губернатор региона Игорь Орлов.

    Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что для решения данного вопроса «поможет стратегия пространственного развития регионов, о которой недавно заявил президент РФ в своём ежегодном послании».

    «Этот документ позволит регионам на равных конкурировать за средства федеральной поддержки, а ещё поможет нам умно развивать отдалённые территории»,  — сообщил замминистра.

    Главная задача заседания — сформировать перечень предложений по улучшению инвестиционной привлекательности и предпринимательского климата, после чего они будут переданы для работы депутатам Государственной Думы.

    Автор: Алексей Громов
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