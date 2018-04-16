Проблемы и перспективы развития бизнеса в Арктической зоне обсудили в Архангельске

Архангельск, 16 апреля. Заседание экспертного совета по развитию отдалённых территорий Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны прошло в Архангельске.

Как передает «Регион 29», эксперты обсудили перспективы развития Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны для развития бизнеса и увеличения инвестиционной привлекательности в районах. Ректор САФУ Елена Кудряшова на открытии заседания отметила:

«Наши специалисты провели исследование и разработали ряд мер по привлечению молодых специалистов в районы Крайнего Севера. Особое внимание при этом они уделяли развитию транспортной и социальной инфраструктур».

На заседании присутствовали депутаты Государственной Думы РФ, представители администрации области и города, торгово-промышленной палаты РФ, бизнесмены и предприниматели.

«…мы самый близкий к фдеральному центру Арктический регион и при это не являемся «углеводородными» — у нас нет ни нефти ни газа, и именно поэтому у нас есть потенциал для повышения инвестиционной привлекательности», — отметил губернатор региона Игорь Орлов.

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что для решения данного вопроса «поможет стратегия пространственного развития регионов, о которой недавно заявил президент РФ в своём ежегодном послании».

«Этот документ позволит регионам на равных конкурировать за средства федеральной поддержки, а ещё поможет нам умно развивать отдалённые территории», — сообщил замминистра.

Главная задача заседания — сформировать перечень предложений по улучшению инвестиционной привлекательности и предпринимательского климата, после чего они будут переданы для работы депутатам Государственной Думы.