Житель Архангельска ответит перед судом за поджог трех домов

Архангельск, 16 апреля. Материалы уголовно дело в отношении жителя Архангельска, подозреваемого в поджоге трех жилых домов, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как передает «Регион 29», 24-летний мужчина разводил костры на чердаках и в бойлерных в трех жилых домах, расположенных по следующим адресам: в доме №2 корпус 1 по улице Красных Маршалов, в доме №4 по улице Пушкинская и доме №1 по улице Красных Маршалов.

Злоумышленник сообщил, что поджигать дома не хотел, а собирался погреться. К счастью, пожар удалось во время локализовать и ликвидировать. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала задержанного полностью вменяемым. В настоящее время уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для дальнейшего рассмотрения по существу.