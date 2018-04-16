Выставка раритетной пожарной техники пройдет в Архангельске

Архангельск, 16 апреля. Выставка образцов пожарной техники пройдет в Архангельске в честь столетия Советской пожарной охраны.

Как передает информационное агентство «Архангельские известия», на площади Мира 17 апреля с 11:00 до 14:00 часов пройдёт выставка образцов пожарной техники, которая стала символом целой эпохи. Мероприятие пройдет в честь столетия Советской пожарной охраны.

В рамках выставки можно будет увидеть легендарный автомобиль ГАЗ-АА 1938 года выпуска, пожарные автомобили ЗИЛ-130, ПМЗ-27 на шасси ЗИЛ-157, автоцистерну на шасси ГАЗ-53.

Отметим, что выставка является уникальной, так как часть экспонатов уже долгое время не демонстрировалась публике.