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Выставка раритетной пожарной техники пройдет в Архангельске
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    Выставка раритетной пожарной техники пройдет в Архангельске

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    Выставка раритетной пожарной техники пройдет в Архангельске

    Архангельск, 16 апреля. Выставка образцов пожарной техники пройдет в Архангельске в честь столетия Советской пожарной охраны.

    Как передает информационное агентство «Архангельские известия», на площади Мира 17 апреля с 11:00 до 14:00 часов пройдёт выставка образцов пожарной техники, которая стала символом целой эпохи. Мероприятие пройдет в честь столетия Советской пожарной охраны.

    В рамках выставки можно будет увидеть легендарный автомобиль ГАЗ-АА 1938 года выпуска, пожарные автомобили ЗИЛ-130, ПМЗ-27 на шасси ЗИЛ-157, автоцистерну на шасси ГАЗ-53.

    Отметим, что выставка является уникальной, так как часть экспонатов уже долгое время не демонстрировалась публике.

    Автор: Алексей Громов
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