Меню
Общество
Митинг в честь Дня космонавтики прошел в Архангельске
Общество
Фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде
Следующая новость
Загрузка...

    Митинг в честь Дня космонавтики прошел в Архангельске

    53

    Митинг в честь Дня космонавтики прошел в Архангельске

    Архангельск, 13 апреля. Митинг в честь Дня космонавтики прошел в Архангельске у памятника Гагарину.

    Как передают городские издания, школьники и ветераны приняли участие в митинге, организованном в честь Международного дня космонавтики, который отмечали в четверг, 12 апреля. Акцию провели у памятника Юрию Гагарину, где установили табличку и освещение.

    В Архангельске живут люди, которые знали Юрия Гагарина лично. Владимир Симиндей поделился своими воспоминаниями:

    «Мы вспоминали многое из нашей прошлой жизни — и весёлое, и серьёзное. Юрий был очень доступный и обаятельный человек, открытый, дружелюбный и добродушный».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    33
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    1567
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    2299
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    5831