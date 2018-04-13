Архангельск, 13 апреля. Митинг в честь Дня космонавтики прошел в Архангельске у памятника Гагарину.

Как передают городские издания, школьники и ветераны приняли участие в митинге, организованном в честь Международного дня космонавтики, который отмечали в четверг, 12 апреля. Акцию провели у памятника Юрию Гагарину, где установили табличку и освещение.

В Архангельске живут люди, которые знали Юрия Гагарина лично. Владимир Симиндей поделился своими воспоминаниями: