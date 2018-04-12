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Два человека погибли при пожаре в Архангельске
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    Два человека погибли при пожаре в Архангельске

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    Два человека погибли при пожаре в Архангельске

    Архангельск, 12 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Архангельске: два человека скончались при пожаре в квартире пятиэтажного дома.

    Как передает «Регион 29», пожар зафиксировали в ночь на четверг, 12 апреля, в Маймаксанском округе в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Победы.

    Огнеборцы незамедлительно прибыли на место происшествия, но спасти жильцов не удалось. Мужчина и женщина скончались в результате отравления угарным газом. В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах случившейся трагедии, предварительная причина возгорания непогашенная сигарета.

    Автор: Алексей Громов
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