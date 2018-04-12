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Жительница Северодвинска зарезала пьяного сожителя
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    Жительница Северодвинска зарезала пьяного сожителя

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    Жительница Северодвинска зарезала пьяного сожителя

    Северодвинск, 12 апреля. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Архангельской области, которая зарезала сожителя.

    Как передает сетевое издание News29.ru, трагический инцидент произошел в  Северодвинске в квартире дома, расположенного на улице Кирилкина: 38-летний мужчина напала на сожительницу с ножом, однако та нанесла смертельное ранение мужчине в область грудной клетки.

    Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося трагического инцидента.

    Напомним, уголовное дело возбудили в отношении жительницы Архангельской области, которая зарезала сожителя.

    Автор: Алексей Громов
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