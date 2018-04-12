Меню
Происшествия
Подозреваемому в убийстве двух таксистов в Архангельске предъявили обвинение
Политика
Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Следующая новость
Загрузка...

    Подозреваемому в убийстве двух таксистов в Архангельске предъявили обвинение

    45

    Подозреваемому в убийстве двух таксистов в Архангельске предъявили обвинение

    Архангельск, 12 апреля. Уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» возбуждено в отношении жителя Северного округа Архангельска.

    Как передает «Двина Сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе СКР по региону, убийства были совершены 21 декабря 2017 года и 10 января 2018 года на Талажском шоссе в Архангельске. Задержанный 29-летний мужчина напал на двух водителей такси, которым нанес многочисленные ножевые ранения. Жертвы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

    В настоящее время мужчина проходит психолого-психиатрическую экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Сотрудники следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    667
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    449
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    805
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    342