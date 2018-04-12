Подозреваемому в убийстве двух таксистов в Архангельске предъявили обвинение

Архангельск, 12 апреля. Уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» возбуждено в отношении жителя Северного округа Архангельска.

Как передает «Двина Сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе СКР по региону, убийства были совершены 21 декабря 2017 года и 10 января 2018 года на Талажском шоссе в Архангельске. Задержанный 29-летний мужчина напал на двух водителей такси, которым нанес многочисленные ножевые ранения. Жертвы получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте.

В настоящее время мужчина проходит психолого-психиатрическую экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Сотрудники следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося.