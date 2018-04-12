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Детская областная больница в Архангельске загорелась накануне вечером
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    Детская областная больница в Архангельске загорелась накануне вечером

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    Детская областная больница в Архангельске загорелась накануне вечером

    Архангельск, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Архангельске: зафиксирован пожар в детской клинической областной больнице имени Выжлецова.

    Пожар в медицинском учреждении произошел в среду, 11 апреля, около девяти часов вечера. По предварительной версии, возгорание было в раздевалке персонала. Огнеборцы в составе 40 человек личного состава и 13 пожарных машин ликвидировали пламя и не позволили ему распространиться дальше. Полностью потушить огонь удалось в течение 20 минут, передают местные издания со ссылкой на данные пресс-службы МЧС по региону.

    Известно, что пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают точную причину возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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