Штормовое предупреждение объявлено в Поморье

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Архангельск, 9 апреля. МЧС Архангельской области предупреждают местных жителей и гостей региона о сильном снегопаде и дожде.

Как передает «Двина Сегодня», местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются во всех районах Поморья. Ветер прогнозируется северо-западного и западного направления, его порывы составят от 15 до 18 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона быть аккуратнее на улице, а автомобилистам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и плавном маневрировании на дорогах.

Напомним, синоптики предупреждают жителей и гостей Мурманской области о снегопаде в вечернее время суток.

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