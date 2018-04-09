Архангелогородец случайно убил годовалого ребенка сожительницы

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Архангельск, 9 апреля. Житель Архангельска случайно убил годовалого ребенка возлюбленной во время игры.

Как передают «Невские Новости», трагический инцидент произошел 7 апреля в дом на улице Партизанская: мужчина подбросил годовалую дочь возлюбленной в воздух и неудачно поймал за живот. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники медицинское помощи и диагностировали смерть девочки из-за тупой травмы живота.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчина отрицает свою вину. Пресс-служба СУ СК по региону отметило, что следствие покажет степень вины подозреваемого.

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