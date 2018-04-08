Русско-норвежская выставка «Нет острова» открылась в Архангельске

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Архангельск, 8 апреля. Русско-норвежская выставка «Нет острова» открылась в выставочном зале Союза художников в Архангельске в рамках проекта «Путешественники во времени».

Как передает «Регион 29», экспозиция под названием «Нет острова» открылась в выставочном зале Союза художников в пятницу, 6 апреля, в рамках русско-норвежского проекта «Путешественники во времени».

«Такие проекты как раз и показывают, что нет между нами разницы, нет границ. Наши взаимопонимание и, я бы даже сказал — любовь, они искренние. И никакого языкового барьера вообще не существует: нам не надо слов, чтобы понять друг друга», — отметил на открытии заместитель председателя регионального Союза художников Александр Сверчков.

Для того, чтобы можно было осмотреть экспонат со всех сторон, в выставочном зале сделали перепланировку. Экспозиция также предоставляет возможность посетителям потрогать представленные объекты.

Так, интерактивная инсталляция Мари Нурдал представляет собой три мягкие игрушки, гибриды мумми-троллей. Отметим, что десять художников приняли участие в создании экспозиции.

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