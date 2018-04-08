Дорожные службы в Архангельске борются с потопом в усиленном режиме

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Архангельск, 8 апреля. Дорожные и коммунальные службы в Архангельске работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов.

Как передают «Невские Новости», жители города жалуются на обилие луж из-за обильного снегопада, который принес с собой Арктический циклон. Дополнительные бригады задействованы на улицах областного центра.

Плесецкое дорожное управление регулярно вывозит снег с дорог и спускает воду с тротуаров. В свою очередь, «Водоканал» выпустил на работу сразу пять бригад вместо двух. Сотрудники предприятия устраняют засоры в подпорах канализации. Также бригада «Аркомхоза» занимается обследованием дренажно-ливневой канализации в местах постоянного затопления.

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