Жители Архангельской области встречают Пасху

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Архангельск, 8 апреля. Жители и гости Архангельской области отмечают праздник Светлой Пасхи.

Как передает «Регион 29», праздничные мероприятия и концерты, посвященные празднику Пасхи, пройдут сегодня, 8 апреля, в Архангельске.

Праздничный пасхальный концерт группы «Три свечи» состоится сегодня в пять часов вечера в Ломоносовском Дворце культуры. Праздник «Пасха Христова» также отмечают в музее под открытым небом «Малые Корелы», где запланированы традиционный водосвятный молебен и обряд христосования, пасхальный обряд «Встреча Солнца» и поздравительные обходы дворов.

Кроме этого, открытие Большого Пасхального фестиваля состоится 17 апреля. На мероприятие приедет Эмир Кустурица.

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