Турнир по волейболу памяти Юрия Медуницина пройдет в Архангельске

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Архангельск, 5 апреля. Турнир по волейболу, посвященный памяти Юрия Медуницина, пройдет Архангельске в в двенадцатый раз.

Юрий Медуницин — лесопромышленник и общественный деятель, депутат регионального парламента, в 2005 году он погиб, передает «Двина Сегодня».

Турнир по волейболу пройдет в ДЮСШ №1 в семь часов вечера: восемь мужских и девять женских команд из Архангельской, Московской, Вологодской областей и Коми примут участие в соревнованиях. Турнир пройдет в период с 20 по 22 апреля. Соревнования пройдут Архангельске в в двенадцатый раз.

Напомним, новые спортивные комплексы построят в каждом районе Череповца. Соответствующее заявление сделал сегодня губернатор Олег Кувшинников во время торжественного мероприятия по подведению итогов выбора президента во Дворце металлургов.

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