Около ста миллионов рублей направят на ремонт дорог в Архангельске

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Архангельск, 4 апреля. Свыше ста миллионов рублей направят на ремонт дорог внутридворовых проездов в Архангельске.

Власти города опубликовали список дорог, который отремонтируют в текущем году. Ремонтные работы проведут на следующих участках: площадь Профсоюзов две полосы от набережной Северной Двины до улицы Выучейского; набережная Северной Двины от улицы Выучейского до улицы Розы Люксембург нечетная сторона; набережная Северной Двины от улицы Урицкого до станции «Буревестник»; проспект Ломоносова от улицы Урицкого до улицы Смольный Буян в одном направлении; улица Выучейского от набережной.Северной Двины до проспекта Лучинского в обоих направлениях; улица Северодвинская от проспекта Ломоносова до САФУ.

Также запланирован ремонт тротуаров по адресам: улица Воскресенская от площади Дружбы Народов до площади 60-летия Октября; площади у ж/д вокзала со стороны юго-восточного фасада здания; площадь у МРВ; проспект Ленинградский от улицы Первомайская до улицы Ленина.

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