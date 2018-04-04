Житель Поморья поджег авто соседа и расстрелял его из украденного карабина

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Архангельск, 4 апреля. Материалы уголовного дела в отношении жителя Поморья, который поджег машину соседа и расстрелял его из карабина, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как передают местные новостные издания, инцидент произошел в октябре 2017 года в Пинежском районе в деревне Кулой: мужчина выкрал оружие у соседа, после чего поджег его автомобиль, после чего расстрелял мужчину, пытавшегося потушить пламя. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Кроме этого, задержанный стал фигурантом еще нескольких уголовных дел. В 2011 году он украл оружие, в 2014 году похитил 11 тысяч рублей с карты знакомого. В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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