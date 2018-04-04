Мэр Северодвинска: «Развитие нашей науки позволяет нам называть город наукоградом и без официального статуса»

В закладки

По меркам других городов Северодвинск весьма молод, в этом году он отмечает свое 80-летие. Впрочем, это не мешает ему подходить к предстоящим мероприятиям со всей ответственностью и готовиться к ним всерьез. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко, принявший пост главы всего полгода назад, рассказал Федеральному агентству новостей о новых приоритетах развития муниципального образования, способах удержания молодых специалистов, развитии научного потенциала города, о предстоящем праздновании юбилея города и о том, как важно быть активным пользователем соцсетей.

— До назначения на должность мэра Северодвинска вы были министром науки и образования региона. Каким образом вы намерены поддерживать и развивать эти направления в городе, войдет ли образование в приоритетные направления развития Северодвинска?

— Образование уже входит в приоритетные направления развития города, в первую очередь речь об образовании техническом. Мы начали реализацию проекта по нашему «Кванториуму», региональному детскому арктическому технопарку. Принято соответствующее распоряжение на уровне правительства о том, что именно в Северодвинске будет региональный ресурсный центр технического образования. Естественно, мы расставляем приоритеты в рамках нашего бюджетного планирования. Мы определили отдельный блок, отдельное здание, по которому ведем проекты капитального ремонта.

Именно в этом блоке будут развиваться направления технического детского творчества и детской науки в принципе. Кроме того, мы поддерживаем и наших студентов. Например, существует специальная стипендия главы. Для ребят и их родителей это определенный стимул, указывающий на те возможности, которые город в последующем может предоставить. Ряд проектов по поддержке молодых ученых запланирован ко дню российской науки, мы это все предусмотрели в бюджете. Прежде всего, речь о технических прикладных науках, потребность в которых сегодня так велика.

— В одном из интервью в прошлом году вы сказали, что для Северодвинска не исключена возможность стать наукоградом и что это вполне совместимо со статусом моногорода. Каковы перспективы такого проекта, и как развивается научный сектор в городе?

— Наша северодвинская наука сегодня активно развивается. Мы взаимодействуем по этому вопросу с крупными градообразующими предприятиями. Совместно с НИПТБ «Онега» мы недавно открыли новый лабораторный корпус. Что касается наукограда — это тема непростая, когда-то Северодвинск заявлял претензии на этот статус. Но я в своих предыдущих интервью говорил о том, что развитие нашей науки позволяет нам называть Северодвинск наукоградом и без официального статуса. В том числе по направлениям, которые нельзя освещать открыто. В рамках градообразующих предприятий работает ряд отдельных секторов по прикладным направлениям. Со школьной скамьи у нас отдельные учреждения плотно взаимодействуют с научным сообществом, и в последующем ребята возвращаются в Северодвинск независимо от того, где получили высшее образование, в том числе, чтобы заниматься наукой.

— Каким образом в городе решается вопрос удержания молодых специалистов, актуальна ли для Северодвинска проблема кадрового голода? Что предпринимает администрация города для того, чтобы молодые специалисты, даже получив высшее профильное образование в Питере или Москве, возвращались и работали на родине?

— Я бы не сказал, что у нас есть какой-то кадровый голод. Скажу больше, сегодня само социально-экономическое положение Северодвинска как раз мотивирует молодых специалистов, получивших образование в Петербурге или Москве, приезжать сюда для работы. Работу мы им предложить можем, причем на любой вкус. Зарплаты в городе очень неплохие и на основных предприятиях, и внутри городской экономики. На ряде производств у нас зарплаты выше, чем в том же Петербурге. Хорошим специалистам — достойные заработки! Такой у нас лозунг. Есть у нас и целевые программы обучения, «якорящие» тех потенциальных молодых специалистов, которые после завершения обучения придут работать в город. Сегодня в первую очередь это бюджетная сфера: педагогические направления, медицина и культура. То, что в принципе экономика развивается — уже хороший стимул для того, чтобы Северодвинск был привлекателен для молодежи. В городе появляется все больше молодых лиц, умных, с высшим образованием, талантливых. Молодые таланты открывают здесь бизнес, понимая, как это делать, чтобы представлять город, в том числе на международных площадках.

— Хватает ли заводам инженеров? Раньше говорили про кадровый голод именно на заводах.

— У нас в городе есть Институт северной арктической морской техники. Он тоже готовит инженерные кадры, в большей степени ориентированные на заводы. В Северодвинске не утеряна система дуального обучения, существовавшая еще в СССР. Возможно, на сегодня мы единственные в России, кто не растерял этот потенциал. У нас студенты со второго курса зачисляются в штат предприятий и получают там зарплату. Это все сохранено и конечно сегодня наш ИСМАРТ при объявлении очередного набора имеет серьезный конкурс. Этого не было еще несколько лет назад. Приезжают ребята с других регионов, требуются общежития, и мы срочно решаем эти вопросы.

— Какие новые интересные программы для молодых и многодетных семей увидят горожане в ближайшем будущем?

— Мы не создаем принципиально новых программ и будем подходить к этому постепенно. Предыдущая администрация в этом плане неплохо работала, и город развивался, у нас много универсальных спортивных площадок, ведется строительство новых спортивных объектов. Сейчас строится физкультурно-оздоровительный комплекс на острове Ягры, где мы к декабрю месяцу должны получить новый комплекс. Обсуждаем с Севмашем строительство новых бассейнов на территории стадиона «Север». Есть соглашение о строительстве крытого футбольного поля там же.

— В Северодвинске появилось новое структурное подразделение администрации: управление культуры и туризма. Какие приоритеты определило для себя новое ведомство? Как вы и администрация видите эти направления работы? Зачем туризм Северодвинску, серьезному городу, который кует оборону страны?

— Северодвинск — это не только сам город, но и окрестности. Сама география и история города определили развитие туризма на этой земле. Какой объект ни возьми в городе Северодвинске — он будет уникальным. Я никогда не говорил о том, что это то, на что сделана основная ставка, я говорил, что развитие туризма — очевидное направление, которое должно быть в нашем городе. Культура и туризм — неразделимые понятия.

— В одном из интервью вы назвали сумму, которую теряет город, не развивая туризм.

— 70 000 потенциальных туристов, которые приезжают в Архангельск, но не заезжают в Северодвинск — это наши потери. К счастью, эта ситуация сегодня переломлена, и мы участвуем в проекте, который реализуется совместно с правительством региона и федеральными операторами. Это «Выходные дни в Арктике» — в течение года организованные группы будут заезжать в город, чтобы, как минимум, посетить наш музей, интереснейшие экспозиции и площадки, набережную, «Подводную лодку в чемодане». Все хотят увидеть Белое море, а есть оно только у нас в Северодвинске, я имею в виду, в организованном плане. И есть ряд проектов, которыми нужно заниматься, развивать, создавать для них инфраструктуру.

— Насколько готов город к приему гостей, как развивается гостиничный и ресторанный бизнес?

— Оборот общественного питания на душу населения у нас выше, чем в Архангельске. Ресторанный бизнес очень хорошо развивается, целыми сетями. Что касается гостиничного бизнеса, то наш Арктический форум, который состоялся в 2017 году в Архангельске, дал этим направлениям серьезный импульс. Мы все поняли, что гостиничных мест в регионе действительно недостаточно, и они не того класса, который необходим. Мы сегодня видим интерес отдельных бизнесменов в развитии этих направлений и их расширении. Наша центральная гостиница «Никольский Посад» сейчас развивает целую серию номеров высокого уровня, до 4 звезд. Но я не должен оставить без внимания и другие гостиницы, которых хватает на территории города. Немало частных гостиниц, ведомственных, есть серии загородных баз отдыха. К проведению нового форума «Арктика — территория диалога» в 2019 году количество мест для туристов увеличится, и они будут более высокого уровня.

— Как решается вопрос с дорогами к труднодоступным, но потенциально интересным для туристов объектам?

— Один из наших приоритетов сейчас — дорога к старинному селу Ненокса. Этот проект был разработан в 2016 году, и сейчас мы лишь немного корректируем его. Некоторые моменты надо оптимизировать, чтобы включиться в областную программу. Во всяком случае, есть подтверждения возможности включить этот объект на условиях софинансирования в региональную программу. Тогда у Неноксы будет возможность развивать новые направления, деревня станет интереснее бизнесу с точки зрения и гостиных домов, и точек общепита — всего того, чего там сейчас нет, зато есть огромное количество желающих туда попасть. Сегодня село имеет 700 с лишним человек постоянного населения, и летом там проводит время до 2,5 тысяч человек отдыхающих. Это достаточно крупный населенный пункт со своей многовековой историей, с уникальными объектами: филиал Малых Карел, храмовый комплекс, единственная в мире деревянная пятишатровая церковь.

— Главный туристический потенциал Северодвинска — промышленный. Однако полноценный промтуризм — это посмотреть, потрогать руками, попробовать, а то и приобрести. Возможно ли предоставление столь открытого доступа туристов на предприятия Северодвинска? Как совместить госбезопасность с комфортом для туристов?

— Пока мы аккуратно говорим на тему промышленного туризма, допуск к объектам возможен только для граждан РФ и далеко не везде. Но уже сейчас в рамках договоренностей и взаимодействия с нашими предприятиями, с Беломорской военно-морской базой VIP-гости посещают и заводы, и уникальные объекты на их территории. На атомной подводной лодке «Северсталь» под экскурсии отдана вся суббота. Ребятишки группами посещают, проводят там целый день, смотрят, могут попробовать блюда военной кухни. Наши первые шаги аккуратные, но они есть.

— Планируется ли развитие событийного туризма? Насколько способствуют этому циклы «арктических» мероприятий?

-— Сегодня мы активно работаем над этим с управлением молодежной политики. У ребят всегда очень много идей, и они нас подталкивают ко многим решениям. И все это может привести к развитию определенных событийных направлений. Вы знаете, что фестиваль «Тайбола» родом из Северодвинска? Это хороший пример того, что можно сделать, в том числе с учетом уникальной географии нашего города. Есть у молодежи также предложения и по освоению Приморского парка. Туда на мероприятия сможет съезжаться много молодежи из соседних субъектов для реализации разных своих интересных задумок.

— Вы выступаете сторонником вхождения города в агломерацию, однако часть сообщества переживает о потере Северодвинском статуса моногорода и поглощении его «большим Архангельском». Насколько обоснованы их тревоги, и что даст городу окончательный вход в агломерацию?

— Я не провожу параллелей между статусом моногорода и вхождением в агломерацию. Это разные вещи, разные задачи. Любая агломерация — это усиление позиций, я всегда об этом говорил. Когда мы вместе — мы сильнее, и нам проще решать прежде всего межмуниципальные вопросы, которых скопилось достаточно много. И мы понимаем, что только вместе, только понимая эти проблемы, мы можем их решать. То, что нормативная база по развитию агломерации сегодня еще только разрабатывается — этого никто не скрывает. Но если мы сегодня не будем делать эти первые шаги и объединяться, то завтра может быть поздно.

— Зачем тогда вы собирали городских депутатов и рассказывали им, что мы хотим получить от «большого Архангельска»?

— Мы обязаны были провести эту просветительскую работу, что такое агломерация и для чего это делается. И чтобы снять вот эти вопросы, которые вы сегодня задаете. Мне не нужно было получать какие-то согласования, моей главной задачей было осветить тему и те перспективы, которые нас могут ждать. Немаловажно и то, что депутаты тоже задают определенные вопросы, мы их аккумулируем, чтобы в дальнейшем правильно на них отвечать, чтобы слышать друг друга.

— Есть ли мысли о расширении границ города в связи с этим? Отразится ли процесс на границах, будет ли поглощена часть соседнего района?

— Никоим образом проект «большой Архангельск» не связан с возможным сокращением или расширением границ муниципальных образований. Никто никем не будет поглощаться.

— Вопрос, возникший в связи со страшной трагедией в Кемерово. Какие меры безопасности приняты в местных торговых центрах?

— Сейчас во всех торговых центрах ведутся комплексные проверки. Сразу же после трагедии в Кемерово я написал обращение в прокуратуру, чтобы они инициировали проведение внеплановых проверок. Проверки идут, при наличии замечаний недочеты будут устраняться. У нас в городе работает достаточно ответственный бизнес. Мы на контакте с собственниками крупных торговых сетей, торгово-развлекательных комплексов. Все с пониманием относятся к вопросам безопасности.

— Каковы шансы здания кинотеатра «Родина» получить статус охраняемого историко-культурного объекта муниципального значения и, таким образом, сохранить свой исторический вид?

— У меня был диалог с собственником этого объекта, они тоже заинтересованы в сохранении исторического вида здания. Я уверен, что каких-то реконструкций, меняющих внешний облик здания, производиться не будет. Со своей стороны мы готовим соответствующее обращение с необходимым пакетом документов для рассмотрения возможности придания этому объекту статуса историко-культурного объекта муниципального значения.

— Много ли нового жилья будет введено в эксплуатацию в этом году? Как продвигается вопрос расселения аварийного жилья, все ли благополучно со сроками?

— Федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья она у нас в городе закончилась, но мы за свой счет продолжаем строительство социальных объектов. В год по одному дому — это точно. Мы не уходим от той темы, которую уже обозначали для себя: это возможность комплексной застройки, в первую очередь — в восточном районе города. Когда один застройщик занимается огромным микрорайоном, развивает его, в том числе это будет касаться социальных и спортивных объектов внутридворовых территорий.

— Несколько слов о самых интересных и перспективных проектах, запланированных в городе к юбилею Северодвинска?

— Любой юбилей города — это не только праздничные мероприятия, но и его внешний облик, территории, приведенные в порядок, отремонтированные объекты. Таких проектов будет много, самые крупные я уже назвал. Мы не забываем и о ремонте дорог, взаимодействии с фондом капремонта, о приведении в порядок зданий образовательных учреждений. В этом году на территории социальных объектов откроется две новых спортивных площадки. В рамках развития комфортной среды запланировано развитие Сквера молодежи, выбранное жителями как приоритетная территория.

— Игорь Васильевич, вы очень активный и жесткий руководитель. Новости с вашем участием постоянно находятся в региональном топе Яндекса. Не утомляет такая популярность?

— Чем больше я говорю — тем меньше ко мне вопросов. Чем больше я рассказываю о нашей работе — тем меньше у граждан поводов для домыслов. Максимальное участие в информационном пространстве позволяет дать объективную информацию о своей работе, и никто не сможет ее исказить.

— Вы известны как активный пользователь социальных сетей и видеоблогер. Это довольно необычный формат взаимодействия с общественностью для представителя администрации. Видите ли вы, что будущее за тем, чтобы популяризировать деятельность органов власти через социальные сети?

— Соцсети — это очень серьезный ресурс для обратной связи. У меня «ВКонтакте» почти пять с половиной тысяч друзей. Каждый день прибавляются десятками. Теперь меня крайне сложно обмануть, и, если кто-то из чиновников, например, на планёрке начнет лукавить, люди тотчас напишут мне в личку и скинут фото реального положения дел. Я там же, «ВКонтакте», сразу же пересылаю сообщения своему советнику, а он оформляет их в виде бумажных поручений в адрес ответственных чиновников администрации. Затем мы разбираемся с каждой конкретной жалобой. И, знаете, люди, как правило, не врут, в отличие от лиц, занимающих высокие посты.

— Правда ли, что по итогам обращений граждан вы выезжаете с проверками?

— Благодаря нашим жителям, я внедрил практику внезапных выездов на объект или проблемный сектор. Без предупреждения своей пресс-службы, управляющих компаний или еще кого, приезжаю и смотрю, что происходит на самом деле, разбираюсь, общаюсь с горожанами. Это держит в тонусе. Я понимаю, что такие выезды работают на благо города. Есть сигнал — выезжаю, даю поручение, люди довольны. Недавно был объезд, к которому мы обобщили информацию из социальных сетей. Поехали проверять жалобы на уборку снега, территории. Конкретно этот выезд был очень продуктивный. Я вижу, что обстановка на территории города меняется в лучшую сторону.

— Известно, что такая форма взаимодействия с общественностью — ваша личная идея. Как вам такое пришло на ум?

— У меня всегда был такой стиль работы, я обобщаю поступающую информацию, чтобы принять правильные управленческие решения. Эти возможности лично мне очень помогают работать, хотя и занимают много внерабочего времени. И свою страницу я веду исключительно сам. Это мое личное пространство. У нас есть много очень активных граждан, которые постоянно меня информируют об обстановке в разных районах города. Мне крайне приятно, что в городе есть подвижки в лучшую сторону. Без наших жителей, их внимательных глаз, пылких, неуспокоенных сердец и острых языков власти не справиться с тем комплексом городских проблем, который мы сегодня видим и с помощью горожан разруливаем.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.