Книгу о ледоколе «Красин» представили в Архангельске

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Архангельск, 1 апреля. Книга о легендарном ледоколе «Красин» вышла в Архангельске, ее презентовал заслуженный художник России Алексей Григорьев.

Как передает ТАСС, книга о судьбе ледокола «Красин» вышла в тираж, количество экземпляров составляет одну тысячу. Произведение рассказывает об истории легендарного судна, начиная от его строительства и заканчивая историей по спасению итальянской экспедиции Умберто Нобиле, пытавшегося покорить Северный полюс на дирижабле.

«Спасение экспедиции Нобиле — самое интересное и звездное в истории «Красина». Это международная история: Амундсен, который погиб, спасая своего фактически врага, летчики, тот же полет Чухновского, который взлетел, с каких-то буквально осколков льдины», — рассказал автор Алексей Григорьев.

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