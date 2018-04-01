Девочка провалилась в колодец в Архангельске
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Архангельск, 1 апреля. Сотрудники МЧС спасли ребенка, провалившегося в канализационный люк в Архангельске.
Соответствующую информацию передают «Невские Новости» со ссылкой на сообщение, опубликованное в социальной сети очевидцем. Инцидент произошел в субботу, 31 марта, около ЛДК №: девочка провалилась в колодец.
Сотрудники МЧС спасли девочку из канализационного колодца. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что выставку открыли в Архангельске: около 70 акварелей девяти северных художников составили экспозицию «Акварель. XX век» в выставочном зале музея изобразительных искусств.
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