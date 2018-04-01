Выставка художников-акварелистов открылась в Архангельске

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Архангельск, 1 апреля. Выставка художников-акварелистов открылась в музее ИЗО в Архангельске.

Около 70 акварелей девяти северных художников — Германа Кононова, Нелли и Валерия Таргонских, Юрия Минина, Юрия Османова, Марины Архангельской, Юрия Ломкова, Всеволода Видякина, Павла Лешукова, — составили экспозицию «Акварель. XX век» в выставочном зале музея изобразительных искусств, передает «Правда Севера».

Самая ранняя работа выполнена в 1930 году, ее автором является Герман Кононов, который с помощью акварели показал красоту архангельских портов прошлой эпохи.

«Прозрачность, легкость и текучесть акварели — именно то, что так в ней привлекает. Каждый из художников-участников создал в этой технике свой яркий неповторимый почерк, нашел свой стиль и художественный язык», — считает искусствовед Зоя Кулешова.

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