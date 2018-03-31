Архангельский спортсмен стал чемпионом России по зимним видам парусного спорта

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Архангельск, 31 марта. Спортсмен из Архангельска завоевал золото на чемпионате России по зимним видам парусного спорта.

Как передает «Регион 29», чемпионат и первенство России по зимним видам парусного спорта прошли в Мончегорске в период с 21 по 23 марта, в соревнованиях приняли участие 80 человек из разных регионов России.

Отметим, воспитанники архангельской парусной школы показали достойные результаты. Андрей Харьговский одержал победу в соревнованиях и завоевал золотую медаль, став абсолютным чемпионом России 2018 года. Анастасия Плотникова заняла второе место в женском зачёте. Анастасия Жданова — серебро в зачёте среди юниорок.

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