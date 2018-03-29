В Архангельской области продолжают строить новые заводы

В закладки





Архангельск, 29 марта. Депутаты архангельского Собрания посетили производственные площадки ОАО «СЛДК». Это самое мощное предприятие в регионе, занимающееся деревообработкой. Цель визита местных парламентариев в компанию — выездное заседание комитета по лесопромышленному комплексу, в ходе которого проверили ход реализации крупного инвестпроекта.

На данном этапе идут пусконаладочные работы пеллетного завода, который будет производить топливные гранулы. Планируемый объем инвестиций — 12 миллиардов рублей. Срок окончания работ по строительству завода — 2021 год. Планируется, что в рамках инвестпроекта будут созданы 1600 рабочих мест.

«Очень хорошо, что инвестиции идут в правильное русло. На наших глазах происходит самое настоящее возрождение крупнейшего в Европе лесопильного производства», — поделился депутат Александр Дятлов.

Всего в ближайшие годы в Архангельской области планируется построить три пеллетных завода — в Пестово, Вельске и Соломбале. Общий объем будущего производства пеллет составит почти 400 тысяч тонн в год.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.