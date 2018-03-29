Новые автобусы Архангельска оснастят информационными табло

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Архангельск, 29 марта. В Архангельске новые автобусы оснащаются информационным табло. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Информационные табло появятся на автобусах марки «МАЗ», которые курсируют по маршрутам №76, 76К, 11 и 5. Все необходимое оборудование уже закупили у белорусского завода-изготовителя. Об этом сообщил директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин.

Как стало известно, работы по установке информационных табло уже началась.

«Работа идет, ожидаем, что закончим ее к концу следующей недели», — сообщает директор архангельского АПАП Руслан Ешимбетов.

Благодаря новой специальной системе будут объявляться остановки в текущем режиме, также такая информация будет транслироваться на информационном табло.

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