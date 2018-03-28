Весенний призыв стартует в Поморье в начале апреля

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Архангельск, 28 марта. Сборы с участием военных комиссаров региона прошли в Архангельской области: обсудили вопрос подготовки к весеннему призыву.

Как передает «Регион 29», 1 апреля стартует весенний призыв. Военком областного центра Сергей Сторчак сообщил, что Архангельск готов к призывной кампании.

«Задел к выполнению плана у нас есть и никаких проблемных моментов здесь быть не должно. Последние пять-шесть лет по этому показателю мы не опускали ниже второго места по региону», — заявил Сергей Сторчак.

Военный комиссар региона генерал-майор Григорий Багинский отметил, что «благодаря тесному взаимодействию с региональными и муниципальными властями удаётся оперативно решать многие организационные вопросы».

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