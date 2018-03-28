В Поморье продлили действие регионального материнского капитала до 2021 года

В закладки

Архангельск, 28 марта. Действие регионального материнского капитала продлили в Архангельской области.

Соответствующую информацию передают «Архангельские известия» со ссылкой на поправки в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», которые одобрили на сессии депутаты областного Собрания.

Многодетные родители будут получать по 50 тысяч рублей до 2021 года. Программа действует в регионе с 2012 года.

Отметим, в 2017 году 1865 многодетных семей получили материнский капитал, в свою очередь, количество семей увеличилось на 60%. Министр труда, занятости и социального развития области Елена Молчанова сообщила:

«Это поможет закрепить позитивные демографические изменения, которые наметились в регионе. Благодаря целому комплексу мер социальной поддержки количество многодетных семей в Архангельской области за последние семь лет увеличилось на 60 процентов».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.