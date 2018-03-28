Посетителей ТЦ «Акрополь» в Калининграде эвакуировали из-за пожарной тревоги

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Калининград, 28 марта. Посетителей торгового центра «Акрополь» в Калининграде эвакуировали из-за пожарной тревоги.

Как передают «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученные в администрации торгового центра, посетителей эвакуировали из-за пожарной тревоги

«Сработала пожарная тревога, сейчас идет проверка, посетителям и персоналу пришлось покинуть здание», — сообщила администратор торгового центра.

Напомним, глава Калининградской области поручил проверить торговые и развлекательные центры региона после трагедии в Кемерово. Проверку будет курировать первый заместитель губернатора Алексей Родин.

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