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В Архангельской области создали электронный атлас региона
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    В Архангельской области создали электронный атлас региона

    14:43  28 Марта 2018
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    В Архангельской области создали электронный атлас региона

    Архангельск, 28 марта. Электронный атлас в восьми разделах региона создали в Архангельской области.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела картографии и геоинформационных систем управления информационно-коммуникационных технологий Натальи Коноваловой. Она отметила:

    «Атлас содержит восемь разделов: общий, природный, социальный, экономический, туристический, исторический, арктический и экологический. Сейчас подход, по сравнению с тем, что было 40 лет назад, другой, поэтому разделы по туризму, истории, экологии и Арктике совершенно новые».

    Отметим, новый переизданный атлас  получился примерно в три раза больше старого, выпущенного в 1976 году.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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