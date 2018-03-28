В Архангельской области создали электронный атлас региона

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Архангельск, 28 марта. Электронный атлас в восьми разделах региона создали в Архангельской области.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела картографии и геоинформационных систем управления информационно-коммуникационных технологий Натальи Коноваловой. Она отметила:

«Атлас содержит восемь разделов: общий, природный, социальный, экономический, туристический, исторический, арктический и экологический. Сейчас подход, по сравнению с тем, что было 40 лет назад, другой, поэтому разделы по туризму, истории, экологии и Арктике совершенно новые».

Отметим, новый переизданный атлас получился примерно в три раза больше старого, выпущенного в 1976 году.

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