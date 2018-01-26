«Бал рабочей молодежи» пройдет в Архангельске в марте

Архангельск, 26 января. «Бал рабочей молодежи», приуроченный к 325-летию государственного судостроения России, пройдет в Архангельске 16 марта на сцене культурного центра «Соломбала-Арт».

Бал является совместным проектом культурного центра и судоремонтного завода «Красная Кузница». Дата «Бала рабочей молодежи» была утверждена накануне.

В мероприятии также примут участие Архангельский морской институт имени Воронина, Архангельский краеведческий музей и Архангельский техникум водных магистралей, уточняют «Невские новости».

На балу пройдет награждение победителей конкурса «Лучший по профессии», в котором примут участие молодые специалисты завода «Красная Кузница».

Напомним, ранее в январе президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, победившими в конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее», отметил необходимость обновления системы профессиональной подготовки специалистов рабочих специальностей в стране. Глава государства подчеркнул, что в современном мире для того, чтобы быть впереди, необходимо внедрять новые знания в повседневную практику.