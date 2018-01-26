Переправа на остров Бревенник заработала в Архангельске

Архангельск, 26 января. В пятницу в Архангельске начала работу переправа на остров Бревенник, подготовка к установке которой велась еще с прошлого года.

Открыть переправу и обеспечить сообщение самого большого в черте Архангельска острова с «большой землей» планировалось еще в середине декабря. Однако из-за погодных условий зафиксировать в воде понтоны было невозможно: температура воздуха была недостаточно низкой.

Похолодание пришло в регион только в середине января. Благодаря ему установка переправы была наконец завершена. Накануне комиссия разрешила ввести в работу переправу, в пятницу автомобилисты уже смогли ею воспользоваться, пишет сетевое издание «Правда Севера».

Уточняется, что с 12.00 до 13.00 часов дня и с 23.00 вечера до 06.00 утра переправа будет открываться, чтобы пропустить морские суда. Для проезда по переправе частным лицам придется заплатить от 250 до 2500 рублей в зависимости от габаритов и типа транспортного средства.

Напомним, ранее стало известно, что отдаленные и труднодоступные районы Архангельской области в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина возьмут под особый контроль.