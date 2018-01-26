Восстановленная мечеть откроется в Архангельске в феврале

Архангельск, 26 января. В начале февраля в Архангельске откроется восстановленная мечеть. Торжественное событие запланировано на следующую пятницу, 2 февраля.

Об этом сообщил сегодня председатель религиозной организации мусульман «Нур Ислам» Рим Калимуллин, пишет сетевое издание «Регион 29».

Открытие мечети на улице Карла Маркса пройдет в 11.00 утра. Прийти на церемонию региональная религиозная организация «Нур Ислам» приглашает всех мусульман Архангельска и Архангельской области.

Накануне на встрече с российскими муфтиями в Уфе президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития исламской богословской школы в РФ для подготовки смены действующему высшему мусульманскому духовенству.