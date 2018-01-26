Медики Архангельской области получили пять новых скорых в рамках утвержденной Путиным программы

Архангельск, 26 января. Пять новых утепленных машин скорой помощи повышенной проходимости получили медики Архангельской области в рамках программы развития моногородов, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.

Три УАЗа и две «Газели» отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Коряжму, Кизему и поселок Октябрьский Устьянского района.

Все автомобили пригодны для работы в арктической зоне. Стоимость одного машины составляет около миллиона рублей, а оборудование на борту — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Напомним, в декабре минувшего года 11 новых скорых получили Онежский, Виноградовский, Вельский, Няндомский и Плесецкий районы, Северодвинск и Новодвинск.

Всего с 2016-го года Архангельская область получила 40 новых машин скорой помощи.

Напомним, в марте минувшего года президент РФ Владимир Путин Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам призвал создать современную систему здравоохранения.