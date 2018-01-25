18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы
Общество
Путин обсудил со студентами университета в Архангельске вопросы образования
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудил со студентами университета в Архангельске вопросы образования

    18:34  25 Января 2018  /обновлено: 18:36  25 Января 2018
    236

    Путин обсудил со студентами университета в Архангельске вопросы образования

    Архангельск, 25 января. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Татарстане, принял участие в организации видеомоста между Казанским федеральным университетом и Северным Арктическим федеральным университетом Архангельска. Глава государства обсудил вопросы академической мобильности и трудоустройства выпускников российских вузов.

    Отметим, что мероприятие совпало с празднованием Татьянина дня — главного праздника российских студентов. В этот день в главном корпусе САФУ состоялся рок-концерт, а позже — патриотический флешмоб. Кроме того, в четверг все отличники САФУ получили губернаторскую стипендию, которая вручается за успехи в учебе и публикацию научных работ.

    Напомним, что президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Казань, где ему продемонстрировали работу сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #университет #архангельск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018

      19:46 25 Января 2018 157
      Читать
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7168

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5416

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21209

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40011

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5076
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1064
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      770
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2655
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      533