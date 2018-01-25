Путин обсудил со студентами университета в Архангельске вопросы образования

Архангельск, 25 января. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Татарстане, принял участие в организации видеомоста между Казанским федеральным университетом и Северным Арктическим федеральным университетом Архангельска. Глава государства обсудил вопросы академической мобильности и трудоустройства выпускников российских вузов.

Отметим, что мероприятие совпало с празднованием Татьянина дня — главного праздника российских студентов. В этот день в главном корпусе САФУ состоялся рок-концерт, а позже — патриотический флешмоб. Кроме того, в четверг все отличники САФУ получили губернаторскую стипендию, которая вручается за успехи в учебе и публикацию научных работ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Казань, где ему продемонстрировали работу сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

Владимир Путин. Биография