В Поморье стартовал конкурс инвестиционных проектов «Регионы – устойчивое развитие»

Архангельск, 25 января. С 1 марта в России стартует весенний отбор региональных инвестиционных проектов для участия в ежегодном конкурсе «Регионы – устойчивое развитие». Об этом сообщает пресс-служба Архангельской области.

В конкурсе могут принять участие проекты из отрасли металлургии, легкой промышленности, строительства, транспорта, торговли, сельского хозяйства, отдыха и развлечений, а также культуры и спорта. Победители конкурса, получат доступ к финансовым ресурсам крупнейших банков России на льготных условиях кредитования.

С 2011 года победителями конкурса «Регионы – устойчивое развитие» стали 362 участников из 74 субъектов РФ, предложившие к реализации проекты на общую сумму 282 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что конкурс «Регионы – устойчивое развитие» направлен на реализацию поручений президента России Владимира Путина, которые были заложены в майских указах главы государства. Российский лидер неоднократно отмечал, что регионы должны помогать бизнесу, а органы местного самоуправления ввести эффективную работу в сфере развития предпринимательства.