Малые города Поморья поборются за предложенные Путиным гранты на благоустройство

Архангельск, 25 января. Малые города Поморья примут участие в федеральном конкурсе грантов, одобренных президентом России Владимиром Путиным, заявил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Алсуфьев подчеркнул, что в конкурсе будут участвовать Каргополь и Сольвычегодск. В связи с этим глава областного правительства поручил министерству ТЭК и ЖКХ Архангельской области осуществить подготовку необходимой информации — проектов для участия в конкурсе. Он отметил, что пространства будут созданы, в частности, для отдыха и занятий спорта местного населения.

«У Архангельской области уже есть успешный опыт благоустройства общественных территорий и дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», поэтому мы имеем все шансы получить дополнительные средства на благоустройство малых городов и исторических поселений», — подчеркнул Алсуфьев.

Во время форума малых городов и исторических поселений России Путин заявил о направлении пяти миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств. В Минстрое РФ приняли решение о распределении средств путем конкурса. Участвовать могут поселения и города численностью до 100 тысяч человек.