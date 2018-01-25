Власти Архангельской области обсудили иниицированный Путиным проект благоустройства городской среды

Архангельск, 25 января. В правительстве Архангельской области обсудили подготовку муниципальных образований к проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды».

По словам главы администрации губернатора области Алексея Андронова, базовый принцип реализации проекта по благоустройству городской среды заключается в общественном участии.

«Это настоящий народный проект. Поэтому важно, чтобы информация о предварительном отборе территорий и сами пункты сбора информации были доступны для жителей этих муниципальных образований», — заявил он.

В ближайшее время на сайте правительства Архангельской области появится странице, посвященная проекту «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области».

Напомним, что проект стартовал по инициативе действующего президента России Владимира Путина. В нем заложены основы системной работы по созданию комфортной городской среды до 2022 года.