Архангельские ученые открыли новый вид бабочек в Индонезии

Архангельск, 24 января. Архангельские энтомологи из Российской академии наук обнаружили новый вид бабочек в Индонезии, который получил название Spilarctia mikeli. Кроме того, ученые открыли еще один подвид белой бабочки Aloa cardinalis danau.

«Оба новых таксона живут в Индонезии на острове Флорес. Новый вид назван в честь местного жителя Микеля, который помогал организовывать экспедицию на Флоресе, разрешил ловить бабочек на своих землях и возил по острову», — рассказал один из авторов открытия Виталий Спицын.