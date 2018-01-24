Открытая на грант Путина «Школа лидеров сообщества» набирает слушателей в Архангельской области

Архангельск, 24 января. В Архангельской области открыли набор слушателей в «Школу лидеров сообщества», открытую на грант президента РФ Владимира Путина.

Школу в рамках проекта «От общественной активности к социальным изменениям» при поддержке Фонда президентских грантов организовал центр «Гарант». Участие в школе бесплатное. Чтобы попасть в нее, потенциальным участникам необходимо зарегистрироваться на сайте центра «Гарант» до 5 февраля.

Главная задача проекта – подготовить в регионе лидеров и активистов, которые вместе с жителями смогут реализовывать и планировать общественно значимые инициативы. Участникам школы расскажут, как находить единомышленников, определять важные для сообщества проблемы и разрешать их, а также находить ресурсы на эти цели.

Принять участие в школе смогут руководители и специалисты НКО, органов ТОС, социальных организаций, лидеры инициативных групп, а также активные жители Архангельской области.

Напомним, в ноябре, выступая на форуме активных граждан «Сообщество», президент РФ Владимир Путин порекомендовал региональным властям «опираться на гражданскую активность, вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах».