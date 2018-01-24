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Общество
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Россия
Выборы-2018: МЧС проверило 96% избирательных участков на предмет пожарной безопасности
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    Выборы-2018: МЧС проверило 96% избирательных участков на предмет пожарной безопасности

    14:20  24 Января 2018
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    Выборы-2018: МЧС проверило 96% избирательных участков на предмет пожарной безопасности

    Архангельск, 24 января. Региональное управление МЧС России проверило 96,34% избирательных участков в Архангельской области на соответствие правил пожарной безопасности, сообщает правительство региона.

    Всего на территории области будет отрыто 867 постоянно действующих и 36 временных избирательных участков. Специалисты МЧС проводят инструктажи с членами избирательных комиссий по теме пожарной безопасности.

    Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о намерении вновь участвовать в выборах. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата-самодвиженца, а также составил список доверенных лиц, куда было включено более 400 фамилий. Отметим, что для самовыдвижения необходимо собрать 300 тыс.  подписей, однако штаб Путина уже собрал более миллиона подписей.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #мчс #архангельск #выборы-2018
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