Выборы-2018: МЧС проверило 96% избирательных участков на предмет пожарной безопасности
Архангельск, 24 января. Региональное управление МЧС России проверило 96,34% избирательных участков в Архангельской области на соответствие правил пожарной безопасности, сообщает правительство региона.
Всего на территории области будет отрыто 867 постоянно действующих и 36 временных избирательных участков. Специалисты МЧС проводят инструктажи с членами избирательных комиссий по теме пожарной безопасности.
Напомним, что выборы пройдут в России 18 марта. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о намерении вновь участвовать в выборах. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата-самодвиженца, а также составил список доверенных лиц, куда было включено более 400 фамилий. Отметим, что для самовыдвижения необходимо собрать 300 тыс. подписей, однако штаб Путина уже собрал более миллиона подписей.