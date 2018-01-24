Архангельским бизнесменам снизили минимальный размер займов по поручительству

Архангельск, 24 января. Архангельский региональный фонд «Развитие» снизил минимальный размер займов, требующих поручительство инвесткомпании «Архангельск», на 500 ты. рублей — до 2 млн рублей.

Кроме того, была снижена ставка вознаграждения за поручительства. С января она составляет 1,5% годовых и 1% для льготных заемщиков.

« В 2017 году мы инициировали разработку более удобного механизма получения займов. Реализация инициативы позволила повысить доступность заемных средств, упростить процедуру получения займов», — рассказал министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать развитие среднего и малого бизнеса в России. Эту работу он назвал приоритетной задачей, выполнение которой позволит российской экономике успешно функционировать.

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